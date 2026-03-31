A região Sul terá grande chance de chuva na quarta-feira (1). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Inaciolândia, com 31.0°C, Cachoeira Dourada e Porteirão, ambas com 30.5°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Piracanjuba, atingindo 18.7°C, e Cromínia, com 18.8°C.A umidade média na região será de 74.73%, com os maiores índices noturnos em Cezarina, Marzagão e Rio Quente, todos com 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 37.31%, com Cromínia e Panamá apresentando 80.0% de chance de chuva durante o dia, e Aloândia com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Caldas Novas: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Cezarina: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Edealina: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Joviânia: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Mairipotaba: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 5.0%Piracanjuba: máxima 27.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Pontalina: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Rio Quente: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Varjão: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Vicentinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Água Limpa: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.