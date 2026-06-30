A região Sul terá um tempo firme e sem previsão de chuva para quarta-feira (1), caracterizando-se pela ausência de precipitação. As cidades mais quentes serão Porteirão, com 30.7°C, Edéia, com 30.4°C, e Cachoeira Dourada, com 30.3°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Rio Quente, marcando 13.4°C, e Caldas Novas, com 13.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 54.98%, com Água Limpa apresentando a maior umidade noturna em 78.0% e Marzagão em 74.0%. As probabilidades de chuva são nulas em todas as cidades da região, indicando um tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.2°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.1°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 28.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 27.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.