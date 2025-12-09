A região Sul terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (10). O tempo apresentará temperaturas máximas mais altas em Inaciolândia, com 28.4°C, Edéia, com 27.2°C, e Joviânia, com 27.1°C. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Morrinhos e Piracanjuba, ambas com 20.4°C.A umidade média na região será de 84.88%, com destaque para Cezarina, Indiara e Joviânia, onde poderá atingir 90.0%. A probabilidade média de chuva fica em 32.88%, mas algumas localidades terão chances bem mais elevadas de tempo chuvoso: Piracanjuba e Professor Jamil apresentam 70.0% de probabilidade, e Edéia, 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 25.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Caldas Novas: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 27.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 25.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Inaciolândia: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 25.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Joviânia: máxima 27.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 25.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Piracanjuba: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 27.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 27.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 26.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.