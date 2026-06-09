A região Sul, para quarta-feira (10), terá tempo com altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada com 30.8°C, Edéia com 30.3°C e Porteirão com 30.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Marzagão com 14.9°C e Aloândia com 15.1°C.A umidade média na região será de 52.94%. As cidades com os maiores índices de umidade serão Inaciolândia com 66.0%, Água Limpa com 64.0% e Indiara com 63.0%. A probabilidade média de chuva será baixa, em torno de 15.67%. As cidades com maiores probabilidades de chuva, atingindo 35.0%, incluem Buriti Alegre, Edéia e Goiatuba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 30.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 29.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 30.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 28.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 30.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 29.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 30.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 29.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 29.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 29.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 29.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Porteirão: máxima 30.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 29.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 29.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 29.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Vicentinópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Água Limpa: máxima 29.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.