A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva na quarta-feira (11), especialmente em algumas localidades. As cidades mais quentes serão Inaciolândia, com máxima de 26.6°C, Cachoeira Dourada, com 26.4°C, e Porteirão, atingindo 26.2°C. Já as mais frias serão Morrinhos e Piracanjuba, ambas com mínima de 19.6°C.A umidade média na região será de 85.13%, com Caldas Novas, Morrinhos e Piracanjuba apresentando os maiores índices, de 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 34.33%, mas o tempo em cidades como Piracanjuba (65.0%), Goiatuba (60.0%) e Mairipotaba (60.0%) indica maiores chances de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cezarina: máxima 25.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 25.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 25.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 26.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 25.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 26.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Mairipotaba: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Marzagão: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 24.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 25.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Piracanjuba: máxima 25.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 25.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.