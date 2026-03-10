A região Sul terá grande chance de chuva na quarta-feira (11). O tempo apresenta temperaturas variadas, com Porteirão registrando 30.8°C, Edéia e Inaciolândia 30.2°C como as cidades mais quentes. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Piracanjuba, com 20.0°C, e Morrinhos, com 20.1°C.A umidade média na região será de 82.06%. As cidades com maior umidade serão Porteirão, com 93.0%, Aloândia, com 92.0%, e Cachoeira Dourada, também com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 46.44%, com destaque para Cachoeira Dourada com 90.0%, e Itumbiara e Mairipotaba, ambas com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Edealina: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Inaciolândia: máxima 30.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Professor Jamil: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Água Limpa: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.