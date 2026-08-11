A região Sul deve registrar predomínio de sol e calor de tarde nesta quarta-feira (12), com termômetros alcançando uma média máxima de 34,13°C e mínima de 19,74°C. As temperaturas mais elevadas estão previstas para Cachoeira Dourada, com máxima de 35,8°C, seguida por Inaciolândia, com 35,6°C, e Porteirão, que deve registrar 35,5°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Marzagão, com mínima de 17,4°C, e Água Limpa, onde os termômetros marcam 17,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 36,19%, sendo que a cidade de Água Limpa apresenta a maior taxa de umidade de 54,0%, enquanto Buriti Alegre e Inaciolândia registram 48,0%. A probabilidade média de chuva para este dia é muito baixa, estimada em apenas 4,04%. Mesmo nos municípios com maior possibilidade de chuva, como Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Goiatuba, a chance de precipitação não passa de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 32,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 32,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 34,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 33,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 34,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 35,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 33,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 35,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 35,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 35,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 34,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 34,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 33,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 33,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 33,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 32,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 34,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 35,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 33,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 32,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 33,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 34,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 33,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.