Para a quarta-feira (13), nenhuma das características de tempo prioritárias (grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade) foi identificada na região Sul, conforme os critérios estabelecidos. Dadas as informações disponíveis, o tempo na região será marcado por temperaturas amenas a mornas.A região Sul, para a quarta-feira (13), apresentará um tempo com foco nas temperaturas. A cidade mais quente será Cachoeira Dourada, com máxima de 30.5°C, seguida por Edealina (30.2°C) e Edéia (30.1°C). Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Indiara, com mínima de 15.1°C, e Aloândia, com 15.6°C.A umidade média na região será de 63.23%. As cidades com maiores índices de umidade na noite incluem Água Limpa (79.0%) e Aloândia (79.0%). Quanto à chuva, a probabilidade é baixa, com uma média de 10.0% para a região. Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás apresentam as maiores probabilidades de chuva, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 28.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 29.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.8°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 29.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 29.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 29.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 30.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.