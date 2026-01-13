A região Sul apresenta grande chance de chuva para a quarta-feira (14), com o tempo instável em diversas localidades. As cidades mais quentes do período serão Porteirão, com máxima de 30.8°C, Indiara, com 30.6°C, e Edéia, atingindo 30.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Buriti Alegre e Morrinhos, ambas com mínima de 19.9°C.O tempo na região terá umidade média em torno de 79.19%. As cidades de Buriti Alegre e Morrinhos registram os maiores índices de umidade, ambos com 91.0%, seguidas por Água Limpa, com 90.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 50.38%, mas cidades como Água Limpa, Cachoeira Dourada e Inaciolândia terão as maiores probabilidades de chuva, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Buriti Alegre: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Edealina: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itumbiara: máxima 29.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Joviânia: máxima 30.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Mairipotaba: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Marzagão: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Morrinhos: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Porteirão: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Professor Jamil: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Água Limpa: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.