A região Sul para quarta-feira (15) terá tempo firme e com poucas chances de chuva. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia com 31.0°C, Porteirão com 30.9°C e Cachoeira Dourada com 30.4°C. Já as cidades mais frias serão Caldas Novas com 18.2°C e Marzagão com 18.3°C.A umidade média na região Sul será de 63.75%, com destaque para as cidades de Cezarina (79.0%), Cachoeira Dourada (78.0%) e Indiara (77.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 15.1%, com Aloândia, Cromínia e Goiatuba registrando as maiores probabilidades, todas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.