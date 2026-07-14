A região Sul registra, nesta quarta-feira (15), uma jornada de sol firme e pouca variação de nuvens, consolidando um cenário sem precipitações significativas. O calor se sobressai em municípios como Indiara, que atinge máxima de 31,3°C, Edéia, com 31,2°C, e Porteirão, que chega a 31,0°C. Em contrapartida, o amanhecer apresenta temperaturas amenas, com mínima de 12,4°C em Indiara e de 12,5°C em Aloândia.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 54,15%, com os índices mais elevados em Água Limpa, que alcança 71,0%, além de Buriti Alegre e Marzagão, ambos com 67,0%. Já a probabilidade média de chuva para o período é de apenas 0,67%, o que reforça o panorama seco, sendo que Cezarina, Edéia e Indiara apontam a maior chance de precipitação, embora com taxa máxima de somente 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29,6°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 28,3°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,6°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 28,4°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 30,9°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 29,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 30,8°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 31,2°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 28,5°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 30,6°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 31,3°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 29,9°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 29,6°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 30,5°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 28,8°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 28,4°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 28,6°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 28,7°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 29,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 31,0°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Professor Jamil: máxima 29,6°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 28,2°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 29,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 30,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 28,8°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.