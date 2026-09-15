A região Sul terá um dia de sol firme e sem previsão de grandes oscilações no tempo nesta quarta-feira (16), registrando calor expressivo nas cidades locais. As maiores temperaturas máximas serão observadas em Edealina, que chega a 34,6°C, Cezarina, com 34,5°C, e Edéia, que alcança 34,3°C. Por outro lado, os termômetros registram marcas mais amenas no início do dia em Buriti Alegre, com mínima de 18,9°C, e em Bom Jesus de Goiás, com 19,4°C.A umidade relativa do ar na região fica em torno de 54,0% de média, tendo Marzagão com o índice mais elevado de 66,0%, acompanhada por Água Limpa e Itumbiara, que registram 63,0%. Já em relação à probabilidade de chuva, a média geral é muito baixa, de apenas 1,15%, mas pontos específicos como Água Limpa, Caldas Novas e Cezarina possuem uma chance um pouco maior, estimada em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 31,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 34,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 33,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 34,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 33,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 34,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 34,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 32,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 33,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 34,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 33,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 33,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 34,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 33,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 32,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 32,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 33,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 33,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 33,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 34,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 33,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 33,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 33,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 33,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.