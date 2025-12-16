A região Sul terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (17). O tempo será marcado por máximas em Indiara, com 28.5°C, Edéia, com 28.0°C, e Cezarina, que alcançará 27.8°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com 20.3°C, e Buriti Alegre, com 20.5°C.A umidade média do tempo na região será de 88.71%. Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre e Cachoeira Dourada apresentam os maiores índices de umidade, todos com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 69.9%, com destaque para Buriti Alegre, onde a chance de chuva é de 85.0%, e Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Buriti Alegre: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 26.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cezarina: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 26.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 27.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 28.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 26.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 27.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mairipotaba: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Panamá: máxima 26.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%Pontalina: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 27.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%Rio Quente: máxima 26.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Varjão: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 26.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Água Limpa: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.