A região Sul, para a quarta-feira (17), terá um tempo com temperaturas amenas. As cidades mais quentes incluem Cachoeira Dourada com 28.3°C, Edealina com 28.3°C e Cezarina com 28.2°C. Já as cidades com as temperaturas mais baixas serão Marzagão, registrando 11.9°C, e Buriti Alegre com 12.4°C.\nA umidade do tempo na região Sul terá uma média de 67.23% para a quarta-feira (17). As cidades com maiores índices de umidade incluem Aloândia e Indiara, ambas com 79.0%, e Inaciolândia com 78.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 6.83%. As cidades com maiores probabilidades de chuva, que chegam a 10.0%, são Água Limpa, Buriti Alegre e Cachoeira Dourada.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 27.6°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%