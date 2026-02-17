A região Sul terá grande chance de chuva para a quarta-feira (18). O tempo se caracterizará por essa condição, com as cidades mais quentes sendo Inaciolândia, com máxima de 32.1°C, Cachoeira Dourada, com 32.0°C, e Porteirão, também com 32.0°C. Já as mais frias serão Piracanjuba, com mínima de 20.0°C, e Morrinhos, que registrará 20.1°C.A umidade média na região será de 69.33%, com Cachoeira Dourada apresentando os maiores índices, de 86.0%, seguida por Cezarina e Itumbiara, ambas com 85.0%. A probabilidade de chuva média é de 20.67%, mas Goiatuba se destaca com 65.0% de chance de chuva, enquanto Morrinhos terá 55.0% e Panamá 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 31.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 31.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 32.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 31.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Joviânia: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 32.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Água Limpa: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.