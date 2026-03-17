A região Sul terá um tempo marcado por grande chance de chuva na quarta-feira (18). As cidades mais quentes incluem Indiara com máxima de 27.8°C, Inaciolândia com 27.7°C e Itumbiara com 27.7°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Morrinhos com mínima de 20.1°C e Piracanjuba com 20.1°C.A umidade média na região será de 85.69%, com destaques para Porteirão, Professor Jamil e Varjão, todos com 93.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 56.06%. No entanto, algumas cidades apresentam índices elevados para o tempo de amanhã, como Inaciolândia e Piracanjuba, ambas com 95.0%, e Buriti Alegre com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Cezarina: máxima 27.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 26.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 27.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Itumbiara: máxima 27.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 26.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Piracanjuba: máxima 26.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Professor Jamil: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Água Limpa: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.