A região Sul terá um dia marcado pelo predomínio de sol e calor nesta quarta-feira (19), com temperaturas elevadas em diversas localidades. A média das máximas deve atingir 33,32°C, enquanto as mínimas registram média de 18,9°C. Entre os destaques de calor, Inaciolândia e Porteirão lideram os termômetros com máxima de 34,6°C, seguidas de perto por Edéia, que deve registrar 34,4°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Marzagão, com mínima de 15,3°C, e em Água Limpa, que aponta mínima de 15,9°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região deve ficar em 35,79%. O município de Água Limpa deve registrar a maior taxa, com máxima de umidade de 54,0%, seguido por Marzagão, com 49,0%. A chance de chuva é nula em todo o território sulista, com probabilidade de 0,0% registrada em cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 32,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 34,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 32,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 33,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 33,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 34,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 34,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 32,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 34,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 34,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 33,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 33,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 33,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 32,9°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 32,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 32,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 32,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 33,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 34,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 33,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 32,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 33,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 33,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 32,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.