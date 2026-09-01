A região Sul terá predomínio de sol e ausência de chuva expressiva nesta quarta-feira (2). Entre os destaques de temperatura do dia, a cidade de Cachoeira Dourada registra a maior máxima, atingindo 30,6°C, seguida de perto por Itumbiara e Porteirão, ambas com 30,2°C. No início do dia, as menores temperaturas do território se concentram em Itumbiara, com mínima de 15,9°C, e em Marzagão, com 16,0°C.A umidade relativa do ar média na região está estimada em 62,31%, tendo Professor Jamil com a taxa mais alta, registrando 72,0%. Quanto à possibilidade de precipitação, a probabilidade média regional de chuva é de apenas 5,38%, mas as chances chegam a 15,0% em municípios como Cezarina, Goiatuba e Joviânia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 28,0°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 28,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 29,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 29,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 29,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 29,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 28,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 30,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 29,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 30,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 29,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 29,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 29,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 28,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 28,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 28,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 29,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 30,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 29,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 28,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 29,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 29,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 29,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.