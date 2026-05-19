A região Sul para quarta-feira (20) apresenta tempo com possibilidade de chuva em algumas áreas. As cidades mais quentes registradas são Cezarina, com máxima de 28.0°C, Caldas Novas, com 27.8°C, e Mairipotaba, com 27.7°C. Já as temperaturas mais baixas são esperadas em Buriti Alegre, com 17.5°C, e Bom Jesus de Goiás, com 17.8°C.A umidade média na região é de 80.65%, com Bom Jesus de Goiás atingindo 91.0% de umidade. A probabilidade média de tempo com chuva é de 18.17%, com destaque para Joviânia e Morrinhos, ambas com 50.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 25.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Dourada: máxima 25.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Caldas Novas: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 26.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 24.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 24.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 27.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itumbiara: máxima 26.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 25.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Mairipotaba: máxima 27.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 27.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 26.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 24.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Piracanjuba: máxima 27.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Pontalina: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Porteirão: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 27.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 27.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 25.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Água Limpa: máxima 27.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.