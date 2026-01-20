A região Sul terá grande chance de chuva na quarta-feira (21), sendo esta a principal característica do tempo. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Porteirão, com 29.3°C, seguida por Cachoeira Dourada, com 29.0°C, e Inaciolândia, com 28.9°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Morrinhos, atingindo 19.8°C, e em Buriti Alegre, com 20.0°C.A umidade média na região será de 85.23%, com cidades como Piracanjuba e Professor Jamil apresentando umidade de 94.0%, e Cezarina com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.04%, porém cidades como Cezarina, Indiara e Piracanjuba têm 70.0% de probabilidade de chuva durante o período.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Buriti Alegre: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Caldas Novas: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 25.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Cromínia: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Goiatuba: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 28.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Indiara: máxima 26.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Itumbiara: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 28.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Mairipotaba: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Morrinhos: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Professor Jamil: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Varjão: máxima 25.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Vicentinópolis: máxima 28.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Água Limpa: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.