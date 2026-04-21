A região Sul para quarta-feira (22) terá tempo com temperaturas elevadas. Inaciolândia será a cidade mais quente, registrando 31.7°C, seguida por Porteirão com 31.5°C e Cachoeira Dourada com 31.1°C. As temperaturas mínimas serão mais amenas, com Caldas Novas marcando 19.0°C e Rio Quente com 19.1°C.A umidade do tempo na região será moderada a alta, com média de 63.71%. A cidade de Cachoeira Dourada apresenta a maior umidade à noite, com 79.0%. A probabilidade de chuva será baixa, com Cromínia e Edealina registrando os maiores índices, ambos com 35.0% de chance durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Marzagão: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Panamá: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Água Limpa: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.