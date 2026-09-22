A região Sul terá um dia de sol e firmeza nesta quarta-feira (23), com termômetros apresentando marcas confortáveis em todo o território. Entre as cidades que devem registrar as temperaturas mais elevadas estão Porteirão, com máxima de 31,5°C, além de Edéia e Indiara, ambas registrando máximas de 31,3°C. Na outra ponta, os momentos mais frios do dia estão previstos para Buriti Alegre e Morrinhos, onde as mínimas devem tocar os 19,7°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 67,5% na região, com o município de Porteirão registrando a maior taxa ao atingir 78,0%. No que diz respeito às precipitações, a probabilidade média de chuva para a data é de 17,02%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Joviânia, Varjão e Edealina, onde a chance de chover chega a 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Buriti Alegre: máxima 29,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira Dourada: máxima 31,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Caldas Novas: máxima 29,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cezarina: máxima 31,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cromínia: máxima 30,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 20,0%Edealina: máxima 31,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Edéia: máxima 31,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Goiatuba: máxima 29,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Inaciolândia: máxima 31,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Indiara: máxima 31,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itumbiara: máxima 30,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Joviânia: máxima 30,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Mairipotaba: máxima 30,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 20,0%Marzagão: máxima 30,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Morrinhos: máxima 29,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Panamá: máxima 29,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Piracanjuba: máxima 29,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Pontalina: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Porteirão: máxima 31,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Professor Jamil: máxima 30,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rio Quente: máxima 29,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Varjão: máxima 30,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Vicentinópolis: máxima 30,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Água Limpa: máxima 30,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.