A região Sul terá grande chance de chuva na quarta-feira (24). O tempo será marcado por precipitações significativas em algumas áreas. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 32.3°C, Porteirão com 32.0°C e Cachoeira Dourada atingindo 31.7°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 19.6°C.A umidade média na região será de 70.83%, com cidades como Cezarina, Indiara e Varjão apresentando umidade de 87.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 9.42%. Contudo, Porteirão se destaca com 65.0% de chance de precipitação, seguido por Goiatuba e Panamá, ambos com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Caldas Novas: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 32.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Itumbiara: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Mairipotaba: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 32.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Água Limpa: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.