A região Sul, para a quarta-feira (24), apresenta uma grande chance de chuva como principal característica do tempo. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Caldas Novas, com 22.7°C, Piracanjuba, com 22.3°C, e Rio Quente, com 22.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Bom Jesus de Goiás, com 13.7°C, e Panamá, com 13.9°C.A umidade do tempo na região Sul terá uma média de 88.25%, com destaque para Bom Jesus de Goiás e Panamá, que atingem 96.0%, e Goiatuba, com 95.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 32.79%, porém algumas cidades como Inaciolândia, com 90.0%, Bom Jesus de Goiás, com 80.0%, e Porteirão, com 70.0%, têm índices significativamente mais altos.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 19.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 15.6°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 15.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 18.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 18.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 17.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 22.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 21.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 21.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Edealina: máxima 20.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 19.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 17.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 16.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 15.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 20.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Itumbiara: máxima 17.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 17.8°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 18.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 18.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 21.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Marzagão: máxima 21.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 20.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Panamá: máxima 16.7°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 16.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 22.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Pontalina: máxima 19.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Porteirão: máxima 17.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 21.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 22.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 20.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 17.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 20.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.