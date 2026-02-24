A região Sul terá grande chance de chuva na quarta-feira (25). As temperaturas máximas na região serão de 27.5°C em Inaciolândia, 27.1°C em Cachoeira Dourada e 26.9°C em Porteirão, enquanto as mínimas mais baixas serão de 20.0°C em Morrinhos e 20.0°C em Piracanjuba.A umidade média na região será de 88.77%, com cidades como Aloândia, Morrinhos e Piracanjuba apresentando até 96.0% de umidade. A probabilidade média de tempo chuvoso alcança 66.92%, com Bom Jesus de Goiás registrando 95.0%, Rio Quente 90.0% e Edéia 85.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Caldas Novas: máxima 26.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Cezarina: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Cromínia: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Edealina: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 80.0%Edéia: máxima 26.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Goiatuba: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Inaciolândia: máxima 27.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Indiara: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Joviânia: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Mairipotaba: máxima 25.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Marzagão: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Morrinhos: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Panamá: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Piracanjuba: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 26.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Varjão: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Vicentinópolis: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.