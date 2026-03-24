A região Sul terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (25), marcando o tempo na data. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia com 28.4°C, Porteirão com 28.4°C e Cachoeira Dourada com 27.9°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Morrinhos com 18.8°C e Piracanjuba com 18.8°C.A umidade média na região será de 83.38%, com destaque para Varjão (95.0%), Aloândia (93.0%) e Caldas Novas (93.0%) com os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 56.15%, mas Buriti Alegre (95.0%), Água Limpa (90.0%) e Caldas Novas (90.0%) apresentam as maiores chances de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Buriti Alegre: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Caldas Novas: máxima 26.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 26.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 26.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Goiatuba: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Inaciolândia: máxima 28.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Indiara: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Itumbiara: máxima 27.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 27.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Mairipotaba: máxima 26.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 26.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Morrinhos: máxima 25.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 26.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Pontalina: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 26.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 26.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 26.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Vicentinópolis: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Água Limpa: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.