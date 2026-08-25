A região Sul deve registrar tempo instável nesta quarta-feira (26), apresentando marcas elevadas nos termômetros ao longo do dia. O calor se sobressai especialmente em Cezarina, que registra a maior máxima com 34,1°C, seguida de perto por Indiara, com 33,9°C, e Mairipotaba, com 33,5°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser um pouco mais ameno em municípios como Buriti Alegre e Goiatuba, onde as mínimas devem atingir 18,0°C e 18,3°C, respectivamente.Em relação ao comportamento da atmosfera, a média da umidade relativa do ar na região fica em 56,23%, alcançando níveis de até 81,0% em Buriti Alegre e 80,0% em Água Limpa. Já a probabilidade média de chuva para a área é de 29,62%, sendo que o risco de precipitação se eleva substancialmente em Água Limpa, com chance de 90,0%, e em Marzagão, que apresenta probabilidade de 80,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 29,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 25,0%Caldas Novas: máxima 31,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 25,0%Cezarina: máxima 34,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Cromínia: máxima 32,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 45,0%Edealina: máxima 33,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Edéia: máxima 33,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Goiatuba: máxima 30,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Inaciolândia: máxima 29,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 33,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Itumbiara: máxima 30,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 40,0%Joviânia: máxima 31,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Mairipotaba: máxima 33,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Marzagão: máxima 31,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 80,0% | chuva noite 25,0%Morrinhos: máxima 31,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 35,0%Panamá: máxima 29,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 31,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Pontalina: máxima 32,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Porteirão: máxima 31,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 32,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Rio Quente: máxima 31,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 25,0%Varjão: máxima 33,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Vicentinópolis: máxima 31,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Água Limpa: máxima 30,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 90,0% | chuva noite 65,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.