A região Sul para a quarta-feira (27) terá um tempo predominantemente seco, com baixa probabilidade de chuva em toda a área. As temperaturas diurnas serão amenas a quentes. As cidades mais quentes incluem Cachoeira Dourada, com máxima de 31.1°C, Porteirão com 30.9°C e Inaciolândia com 30.6°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Rio Quente, com 15.8°C, e Marzagão, com 16.0°C.A umidade média na região será de 65.6%, com destaque para Água Limpa, que pode registrar 84.0% de umidade noturna, Aloândia com 83.0% e Inaciolândia com 81.0%. A probabilidade média de chuva é de 9.9%, sendo que cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás apresentam 10.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 28.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Indiara: máxima 30.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 29.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 30.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.