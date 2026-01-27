A região Sul terá grande chance de chuva para esta quarta-feira (28), marcando o tempo. As temperaturas máximas na região serão notáveis em Edéia e Joviânia, ambas com 29.9°C, e Cachoeira Dourada, com 29.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com 19.6°C, e Piracanjuba, com 19.7°C.A umidade média na região Sul ficará em 80.79%, com picos noturnos de 92.0% em Edéia, Joviânia e Porteirão. A probabilidade média de chuva é de 52.69%, mas cidades como Buriti Alegre, Cezarina e Edéia apresentam probabilidades mais elevadas, chegando a 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caldas Novas: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goiatuba: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 29.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 29.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Joviânia: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Mairipotaba: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Morrinhos: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Água Limpa: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.