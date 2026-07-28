A região Sul terá um dia marcado pelo sol forte e calor nesta quarta-feira (29), com ausência de grandes instabilidades atmosféricas. Entre os destaques térmicos do dia, a cidade de Cachoeira Dourada registra a maior máxima, atingindo 34,6°C, seguida de perto por Edéia e Porteirão, ambas com 34,3°C. Já os menores índices nos termômetros ocorrem nas primeiras horas em Marzagão, com mínima de 15,9°C, e em Água Limpa, que aponta 16,4°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 42,71%, tendo os maiores índices registrados em Água Limpa, com 64,0%, e em Aloândia, com 62,0%. A probabilidade média de chuva para este dia é baixa, calculada em apenas 7,02%, mas municípios como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás ainda possuem uma possibilidade máxima de 10,0% de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 32,5°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 34,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldas Novas: máxima 32,5°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 33,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 33,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 34,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 34,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 32,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inaciolândia: máxima 34,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 34,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 33,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Joviânia: máxima 33,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 33,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 32,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 32,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 32,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piracanjuba: máxima 32,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 34,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 33,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 32,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 32,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 33,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 32,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.