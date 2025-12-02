A região Sul, para a quarta-feira (3), apresenta grande chance de chuva, marcando o tempo. As temperaturas máximas registrarão 29.8°C em Inaciolândia e Porteirão, e 29.5°C em Itumbiara. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Morrinhos, com 20.2°C, e Caldas Novas, com 20.3°C.A umidade média na região ficará em 81.19%, com picos de 89.0% em Cezarina e Varjão. A probabilidade média de chuva é de 55.96%, mas algumas localidades como Água Limpa, Aloândia e Buriti Alegre têm uma chance de chuva de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Buriti Alegre: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cezarina: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 27.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Goiatuba: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Inaciolândia: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itumbiara: máxima 29.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Joviânia: máxima 28.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Mairipotaba: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Panamá: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Piracanjuba: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Varjão: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Água Limpa: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.