A região Sul, para a quarta-feira (3), apresentará um tempo com temperaturas amenas. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada com 29.5°C, Edéia com 29.0°C e Itumbiara com 29.0°C. Já as mais frias serão Marzagão com 11.8°C e Aloândia com 11.9°C.\nA umidade do tempo na região Sul terá uma média de 58.08%, com Aloândia e Água Limpa apresentando os maiores índices de 76.0% e 74.0%, respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 7.31%, sendo Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás as com maiores chances, todas com 10.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 28.3°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%\nBom Jesus de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%