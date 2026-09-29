A região Sul terá uma quarta-feira (30) de calor intenso e predomínio de sol. Os termômetros registram marcas elevadas, tendo como destaques de calor as cidades de Cezarina e Edealina, ambas com máximas de 35,4°C, seguidas de perto por Edéia, que atinge 35,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas ocorrem em Professor Jamil, com 21,6°C, e em Piracanjuba, que registra 21,8°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 53,31%, com o índice mais elevado previsto para o município de Porteirão, chegando a 66,0%. Já a probabilidade média de chuva para a área é baixa, de apenas 6,35%. No entanto, algumas localidades registram chances um pouco maiores de precipitação, como é o caso de Piracanjuba, com 35,0% de probabilidade, e de Professor Jamil, que apresenta 20,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 32,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 34,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 34,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 35,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 34,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 35,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 35,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 33,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 34,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 35,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 34,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 34,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 35,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 34,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Morrinhos: máxima 33,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Panamá: máxima 33,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 34,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 34,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 35,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 34,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 34,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 34,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 34,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.