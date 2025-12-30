A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva na quarta-feira (31), conforme as previsões indicam para o dia. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Porteirão, com máxima de 36.4°C, Inaciolândia, com 35.2°C, e Joviânia, marcando 34.9°C. Já as cidades com as temperaturas mais amenas serão Piracanjuba, com 22.1°C, e Professor Jamil, também com 22.1°C.A umidade média na região será de 71.77%, com Cezarina e Varjão atingindo 88.0%, e Aloândia com 86.0%. A probabilidade média de chuva é de 53.08%, mas algumas localidades terão chances significativamente maiores de precipitação. Água Limpa, Buriti Alegre e Caldas Novas destacam-se com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Buriti Alegre: máxima 31.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 34.8°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Caldas Novas: máxima 31.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cezarina: máxima 33.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Cromínia: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 33.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 31.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 35.2°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 33.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 33.9°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Joviânia: máxima 34.9°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Marzagão: máxima 33.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 31.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Panamá: máxima 31.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 32.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Pontalina: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 36.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Professor Jamil: máxima 32.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Rio Quente: máxima 31.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Varjão: máxima 33.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Vicentinópolis: máxima 34.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 33.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.