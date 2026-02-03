A região Sul terá grande chance de chuva na quarta-feira (4). As cidades mais quentes serão Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com máxima de 27.2°C, e Itumbiara, com 27.0°C. Já as cidades mais frias serão Morrinhos, com mínima de 20.5°C, e Buriti Alegre, com 20.7°C.O tempo na região terá umidade média de 89.6%, com Indiara e Morrinhos alcançando 95.0% de umidade. A probabilidade média de chuva será de 61.63%, e cidades como Aloândia, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre terão a maior probabilidade, com 75.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Buriti Alegre: máxima 25.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Dourada: máxima 25.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 26.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cromínia: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 26.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Goiatuba: máxima 25.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 26.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Indiara: máxima 26.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 26.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Mairipotaba: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Morrinhos: máxima 25.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 25.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 26.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Professor Jamil: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 26.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Vicentinópolis: máxima 25.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Água Limpa: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.