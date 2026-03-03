A região Sul terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (4), como a principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Inaciolândia, com máxima de 32.0°C, Cachoeira Dourada, com 31.6°C, e Porteirão, com 31.6°C. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Piracanjuba, com mínima de 19.8°C, e Rio Quente, com 19.9°C.A umidade noturna pode atingir 88.0% em Piracanjuba, que também apresenta a maior probabilidade de chuva, com 65.0% à noite. Pontalina e Rio Quente também indicam chance de 55.0% de chuva durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Edealina: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Goiatuba: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Marzagão: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Morrinhos: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 30.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Porteirão: máxima 31.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 29.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Varjão: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Vicentinópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Água Limpa: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.