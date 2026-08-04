A região Sul contará com predomínio de sol e pouca variação de nuvens nesta quarta-feira (5), o que favorece a rápida elevação das temperaturas ao longo do dia. O calor será mais intenso em Porteirão, que deve registrar a máxima de 32,7°C, seguida por Cachoeira Dourada e Edéia, ambas com previsão de 32,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas estão previstas para Marzagão, com 16,9°C, e Indiara, onde os termômetros devem marcar 17,0°C nas primeiras horas do dia.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período na região é de 42,63%, com o índice mais elevado sendo esperado em Inaciolândia, que pode atingir 63,0%, acompanhada por Água Limpa com 58,0%. A probabilidade média de chuva para o território sulista é muito baixa, fixada em apenas 5,38%, porém cidades como Cromínia apresentam uma chance ligeiramente maior, com 15,0% de probabilidade, enquanto Buriti Alegre e Cezarina registram 10,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 30,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 32,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 30,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 32,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 31,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Edealina: máxima 32,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 32,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 30,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Inaciolândia: máxima 32,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 32,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 31,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 31,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 32,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 31,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 30,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Panamá: máxima 30,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Piracanjuba: máxima 30,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 31,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 32,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Professor Jamil: máxima 31,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 30,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 31,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 31,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 30,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.