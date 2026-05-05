A região Sul, para a quarta-feira (6), terá tempo com altas temperaturas, caracterizado por máximas que alcançarão 32.2°C em Cachoeira Dourada, Inaciolândia e Porteirão. As temperaturas mínimas, por sua vez, registrarão os menores valores em Marzagão, com 17.0°C, e em Água Limpa, com 17.5°C, indicando um amanhecer mais ameno nessas localidades.A umidade média na região será de 58.96%, com os maiores índices observados em Água Limpa (76.0%) e Marzagão (74.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 1.35%, sendo que as cidades com maior probabilidade de tempo chuvoso são Água Limpa, Buriti Alegre e Cromínia, todas com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 29.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 31.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 31.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 29.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 32.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 31.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 31.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 30.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 30.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 32.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 30.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 29.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 30.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.