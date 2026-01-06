A região Sul, para a quarta-feira (7), apresenta grande chance de chuva no tempo. As cidades mais quentes serão Joviânia, com máxima de 26.8°C, Inaciolândia, com 26.6°C, e Porteirão, com 26.3°C. Já as mais frias serão Morrinhos, com mínima de 19.9°C, e Buriti Alegre, com 20.0°C.Em relação à umidade do tempo, a média regional fica em 85.04%. Cidades como Aloândia, Cezarina e Cromínia podem registrar umidade de 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 48.27%, mas Aloândia, Cromínia e Goiatuba têm 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 25.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 25.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cromínia: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 25.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Goiatuba: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Inaciolândia: máxima 26.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 25.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Itumbiara: máxima 26.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 26.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 24.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Panamá: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Pontalina: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Rio Quente: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 25.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Vicentinópolis: máxima 26.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.