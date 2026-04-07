A região Sul terá grande chance de chuva na quarta-feira (8), marcando o principal aspecto do tempo. As cidades mais quentes incluem Porteirão, com máxima de 30.8°C, Inaciolândia, com 30.4°C, e Cachoeira Dourada, registrando 30.1°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Piracanjuba, com 20.2°C, e Morrinhos, com 20.3°C.A umidade média na região Sul ficará em 78.88%, com Água Limpa, Cezarina e Porteirão apresentando as maiores umidades, todas com 91.0%. Em relação à chuva, Porteirão registra a maior probabilidade, com 90.0%, seguido por Marzagão, com 80.0%, e Água Limpa, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Buriti Alegre: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 29.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 29.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Edealina: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Edéia: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Goiatuba: máxima 29.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Inaciolândia: máxima 30.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 29.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Morrinhos: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Piracanjuba: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Professor Jamil: máxima 29.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Vicentinópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Água Limpa: máxima 29.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.