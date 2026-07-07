A região Sul, para quarta-feira (8), apresenta um tempo estável, sem previsão de grandes extremos. As temperaturas máximas na região alcançam 29.8°C em Edealina, 29.7°C em Cezarina e 29.6°C em Edéia. Já as cidades mais frias serão Marzagão, com mínima de 13.6°C, e Indiara, com 13.9°C.A umidade média na região será de 58.42%, com Inaciolândia registrando a umidade mais alta, de 77.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 9.9%, e as maiores chances, de 10.0%, são observadas em cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 27.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 27.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 27.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 28.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 28.8°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 27.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 29.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 29.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 28.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 28.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 28.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.