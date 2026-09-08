A região Sul registra, nesta quarta-feira (9), um dia de predomínio de sol e baixa possibilidade de chuva na maior parte das localidades. O calor se destaca principalmente em Cachoeira Dourada e Inaciolândia, onde as temperaturas máximas atingem 32,1°C, seguidas por Porteirão, que registra 31,8°C. Por outro lado, as marcas mais amenas ocorrem em Buriti Alegre e Morrinhos, municípios que apresentam as menores mínimas do período, de 20,2°C.A umidade relativa do ar média na região é de 70,0%, com os maiores índices concentrados em Marzagão, que registra 82,0%, e Rio Quente, com 81,0%. Já a probabilidade média de chuva para o dia se estabelece em 23,65%, contudo, as cidades de Caldas Novas, Joviânia e Rio Quente despontam com os maiores indicadores para a ocorrência de precipitações, registrando 55,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 40,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Buriti Alegre: máxima 29,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Cachoeira Dourada: máxima 32,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Caldas Novas: máxima 29,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Cezarina: máxima 30,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cromínia: máxima 29,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Edealina: máxima 31,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Edéia: máxima 31,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Goiatuba: máxima 29,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Inaciolândia: máxima 32,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 30,0%Indiara: máxima 30,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itumbiara: máxima 31,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Joviânia: máxima 30,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Mairipotaba: máxima 30,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Marzagão: máxima 30,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Morrinhos: máxima 29,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Panamá: máxima 30,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Piracanjuba: máxima 29,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Pontalina: máxima 30,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Porteirão: máxima 31,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Professor Jamil: máxima 30,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rio Quente: máxima 29,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Varjão: máxima 29,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vicentinópolis: máxima 30,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Água Limpa: máxima 30,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.