A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (1). O tempo registrará as maiores temperaturas em Porteirão, com 34.5°C, Inaciolândia, com 34.4°C, e Cachoeira Dourada, com 33.1°C. As cidades com as menores temperaturas serão Morrinhos, com mínima de 20.9°C, e Caldas Novas, com 21.2°C.A umidade média na região será de 73.56%, com os maiores índices de umidade em Cezarina e Varjão, ambos com 89.0%, e Indiara, com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.88%, mas algumas cidades, como Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre, terão 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Buriti Alegre: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 33.1°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 32.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Goiatuba: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 34.4°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 32.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Itumbiara: máxima 32.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Joviânia: máxima 32.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mairipotaba: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Marzagão: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Morrinhos: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Panamá: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Pontalina: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 34.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Professor Jamil: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Rio Quente: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 32.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Água Limpa: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.