A região Sul enfrentará um dia com forte nebulosidade e precipitações frequentes nesta quinta-feira (1), apresentando média máxima de 32,17°C e mínima de 20,89°C. Entre os locais mais quentes, Cezarina deve atingir máxima de 33,2°C, acompanhada por Marzagão e Edealina, ambas com 33,0°C. Já os menores termômetros do dia serão registrados em Morrinhos, com mínima de 20,1°C, e Buriti Alegre, que apresenta mínima de 20,2°C.A umidade relativa do ar terá média de 63,33% na região, com destaque para Bom Jesus de Goiás e Piracanjuba, que devem registrar os índices mais altos, chegando a 80,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é de 33,65%, sendo que a maior possibilidade ocorre em Cachoeira Dourada, com 65,0%, enquanto Cezarina e Cromínia apresentam 55,0% de chances de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Buriti Alegre: máxima 30,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Cachoeira Dourada: máxima 32,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Caldas Novas: máxima 32,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Cezarina: máxima 33,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Cromínia: máxima 32,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Edealina: máxima 33,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 55,0%Edéia: máxima 32,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 55,0%Goiatuba: máxima 31,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Inaciolândia: máxima 31,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Indiara: máxima 32,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Itumbiara: máxima 32,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Joviânia: máxima 31,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Mairipotaba: máxima 32,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Marzagão: máxima 33,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Morrinhos: máxima 31,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Panamá: máxima 31,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Piracanjuba: máxima 32,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Pontalina: máxima 32,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Porteirão: máxima 32,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Professor Jamil: máxima 32,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Rio Quente: máxima 32,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Varjão: máxima 32,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Vicentinópolis: máxima 31,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Água Limpa: máxima 32,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.