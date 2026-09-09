A região Sul deve registrar predomínio de sol e baixa variação nas condições do tempo nesta quinta-feira (10). Os termômetros alcançam os patamares mais elevados em Porteirão, com máxima de 35,0°C, seguida por Inaciolândia, que registra 34,6°C, e Cachoeira Dourada, com 34,3°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas ocorrem em Professor Jamil, onde a mínima chega a 20,2°C, e em Piracanjuba, com 20,5°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 61,04%, tendo os maiores índices registrados em Marzagão, com 75,0%, além de Água Limpa e Professor Jamil, ambas com 73,0%. Já a probabilidade média de chuva para a data é de 19,33%, mas algumas localidades concentram maiores chances de precipitação, a exemplo de Inaciolândia, com 55,0%, e Vicentinópolis, com 50,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Buriti Alegre: máxima 31,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Cachoeira Dourada: máxima 34,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%Caldas Novas: máxima 32,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Cezarina: máxima 33,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Cromínia: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Edealina: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Edéia: máxima 34,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Goiatuba: máxima 32,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%Inaciolândia: máxima 34,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Indiara: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itumbiara: máxima 33,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Joviânia: máxima 33,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 35,0%Mairipotaba: máxima 33,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Marzagão: máxima 33,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 25,0%Morrinhos: máxima 32,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Panamá: máxima 32,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Piracanjuba: máxima 32,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Pontalina: máxima 33,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Porteirão: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Professor Jamil: máxima 33,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 32,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Varjão: máxima 32,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 33,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Água Limpa: máxima 32,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.