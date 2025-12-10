A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (11), marcando o tempo da data. As temperaturas máximas alcançarão 29.4°C em Cachoeira Dourada, 29.0°C em Inaciolândia e 28.8°C em Porteirão. As mínimas mais baixas serão de 20.1°C em Morrinhos e 20.4°C em Buriti Alegre.A umidade média na região é de 84.06%, com alguns locais apresentando altos índices, como Cezarina e Varjão, ambas com 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 33.65%, mas algumas cidades se destacam com maior chance de chuva, como Edéia e Inaciolândia, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Caldas Novas: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 29.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 27.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Joviânia: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Professor Jamil: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.