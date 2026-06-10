A região Sul, para a quinta-feira (11), apresenta como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Cezarina, Edéia e Porteirão, todas com máxima de 26.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas incluem Rio Quente, com 18.5°C, e Buriti Alegre, com 18.7°C.A umidade média na região será de 71.75%. Água Limpa e Inaciolândia devem registrar os maiores índices de umidade noturna, com 85.0%, seguidas por Aloândia com 83.0%. Quanto à probabilidade de chuva, Itumbiara se destaca com 60.0% de chance durante o dia, enquanto Inaciolândia terá 55.0% e Cachoeira Dourada, 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 24.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 24.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 26.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 26.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 26.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 24.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Indiara: máxima 26.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 25.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 25.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 25.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 24.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 24.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 24.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 24.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 25.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 26.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 25.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 24.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 25.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 24.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.