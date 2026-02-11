A região Sul terá grande chance de chuva na quinta-feira (12). O tempo indicará uma forte probabilidade de precipitação em diversas áreas. As cidades mais quentes serão Inaciolândia, com máxima de 29.7°C, Edéia, com 29.2°C, e Itumbiara, com 29.2°C. Já as cidades com o tempo mais frio serão Piracanjuba, registrando mínima de 18.6°C, e Varjão, com 18.8°C.A umidade média na região Sul será de 82.81%. Cidades como Cachoeira Dourada, Indiara e Professor Jamil apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 47.69%, mas Cachoeira Dourada, Mairipotaba e Piracanjuba têm alta chance de chuva, com 95.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Edéia: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 28.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 29.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 28.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Piracanjuba: máxima 28.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.