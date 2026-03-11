A região Sul, para a quinta-feira (12), terá grande chance de chuva. O tempo indica que as temperaturas máximas mais elevadas serão em Porteirão, com 30.0°C, Edéia e Inaciolândia, ambas com 29.6°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Piracanjuba, com 19.7°C, e Morrinhos, com 19.8°C.A umidade média na região será de 84.13%, com Aloândia, Piracanjuba e Porteirão alcançando 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.77%, com destaque para Cromínia e Professor Jamil, ambas com 95.0% de chance de chuva, e Inaciolândia com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Buriti Alegre: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Caldas Novas: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Cezarina: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 80.0%Edealina: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Edéia: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Goiatuba: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Inaciolândia: máxima 29.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Indiara: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 29.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Joviânia: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Mairipotaba: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Marzagão: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Morrinhos: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Pontalina: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 90.0%Rio Quente: máxima 28.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.