A região Sul terá predomínio de sol e pouquíssima variação de nebulosidade nesta quinta-feira (13), com termômetros alcançando marcas elevadas. Entre as cidades mais quentes do dia, Cachoeira Dourada registra máxima de 35,0°C, seguida por Inaciolândia com 34,7°C e Edéia com 34,4°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais baixas ocorrem em Marzagão, que registra 14,9°C, e Água Limpa, com 15,6°C.A média da umidade relativa do ar na região fica em torno de 36,12%, alcançando seu valor máximo em Água Limpa, com 52,0%, e em Aloândia, com 49,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 0,19%, sendo que os maiores índices esperados não passam de 5,0% em municípios como Bom Jesus de Goiás e Pontalina.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33,5°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 32,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 35,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 32,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 33,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 33,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 34,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 34,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 32,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 34,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 34,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 34,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 33,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 33,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 33,5°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 32,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 33,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 32,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 33,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 34,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 33,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 32,6°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 32,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 33,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 33,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.